METATRADER 4 – это комплексное программное обеспечение для торговли на финансовых рынках. Подходит для трейдинга валютными парами и CFD-контрактами (включая CFD на акции, индексы, металлы, криптовалюту и т.п.). Все функции собраны в одном интерфейсе по принципу All-in-One. Не нужно тратить время и деньги на поиски дополнительного софта

MetaTrader 4 содержит 9 таймфреймов для оптимального выбора стратегии: скальпинга, интрадей, долгосрока. 3 вида графиков для комфортного технического анализа. 30 встроенных и неограниченное количество пользовательских индикаторов, среди которых REAL MARKET VOLUME от Gerchik & Co. Возможность добавить любой робот или советник, просмотреть новости, не выходя из терминала.

Платформу MetaTrader 4 используют 90% трейдеров по всему миру. Присоединяйтесь к тем, кто уже зарабатывает. Пройдите регистрацию в компании и скачайте терминал в «Личном кабинете».