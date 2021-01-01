Торговый терминал MetaTrader 4: интерфейс All-in-One, индивидуальные настройки и стабильная работа с 2005 года.
METATRADER 4 – это комплексное программное обеспечение для торговли на финансовых рынках. Подходит для трейдинга валютными парами и CFD-контрактами (включая CFD на акции, индексы, металлы, криптовалюту и т.п.). Все функции собраны в одном интерфейсе по принципу All-in-One. Не нужно тратить время и деньги на поиски дополнительного софта
MetaTrader 4 содержит 9 таймфреймов для оптимального выбора стратегии: скальпинга, интрадей, долгосрока. 3 вида графиков для комфортного технического анализа. 30 встроенных и неограниченное количество пользовательских индикаторов, среди которых REAL MARKET VOLUME от Gerchik & Co. Возможность добавить любой робот или советник, просмотреть новости, не выходя из терминала.
Платформу MetaTrader 4 используют 90% трейдеров по всему миру. Присоединяйтесь к тем, кто уже зарабатывает. Пройдите регистрацию в компании и скачайте терминал в «Личном кабинете».
Держите сделки под контролем! Зарегистрируйтесь, чтобы установить МТ4 на все свои устройства и синхронизировать торговлю. Воспользуйтесь мобильной версией, чтобы заходить в терминал на совещании, в перерыве или на отдыхе. Установите MetaTrader 4 на компьютер или ноутбук, чтобы использовать роботы, советники и дополнительные индикаторы.
MetaTrader 4 упрощает процесс торговли. В терминале все инструменты под рукой: обзор рынка, настройка графиков, выбор таймфреймов. Трейдеру не нужно переключаться между программами. Он может сосредоточиться на открытых позициях и анализе текущей ситуации.
MetaTrader 4 подходит для любого типа стратегий и сделок. Нет времени ждать точки входа? В MT4 есть функция отложенных ордеров. Программа автоматически открывает позиции, когда цена доходит до заданного уровня.
Доступна точная настройка графика. Вы можете обозначить уровни, выделить коридор, в котором двигалась цена, и нарисовать направление тренда. Больше наглядности – меньше ложных входов в рынок.
• Простая настройка программы. Интерфейс на русском языке с понятными обозначениями и обширным меню
• 370+ инструментов для торговли. Валютные пары, CFD на криптовалюты, акции, фондовые индексы, металлы, ЕTF, нефть и газ.
• Инструменты для комплексного технического анализа. Возможность точной настройки графика, поиска свечных паттернов, графических моделей, уровней.
• Помощники в торговле. Трендовые, разворотные индикаторы и программы, которые показывают объемы позиций. Возможность подключить роботов, советников для алготрейдинга.
• Настройка звуковых сигналов при появлении точек входа по стратегии. От простых ценовых уровней до сложного программирования на языке MQL4
• Защита информации и полная конфиденциальность при открытии счета. Сервер хранит данные в зашифрованном виде.
Начните зарабатывать уже сегодня! Пройдите регистрацию в компании «Герчик энд Ко» и установите торговый терминал MT4 на свое устройство. Используйте возможности программы, чтобы повысить доход от трейдинга при меньших затратах времени.
Для более эффективной торговли на Форексе установите индикатор объемов REAL MARKET VOLUME
Заполните форму, чтобы получить индикатор Real Market Volume
*Индикатор работает ТОЛЬКО в терминале MT4 Gerchik & Co