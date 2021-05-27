ФОРЕКС С GERCHIK & CO
Трейдинг. Инновации. Надежность.
Форекс — это финансовый рынок, который дает огромные возможности для заработка. Откройте счет и торгуйте 393 активами. Присоединяйтесь к миллионам трейдеров, которые уже торгуют в Gerchik & Co.
Трейдинг. Инновации. Надежность.
Форекс — это финансовый рынок, который дает огромные возможности для заработка. Откройте счет и торгуйте 393 активами. Присоединяйтесь к миллионам трейдеров, которые уже торгуют в Gerchik & Co.
0.0
спреды от
393
торговых инструмента
13
методов пополнения
1:100
кредитное плечо
от 1 мс
скорость исполнения
STP-брокер - это платформа, которая предоставляет доступ трейдерам к реальным финансовым рынкам. Все торговые операции совершаются напрямую с поставщиками ликвидности, без участия брокера.
Клиент
STP-брокер
Межбанк
66
валютных пар
3
пары с криптовалютами
3
CFD на сырьё
279
CFD на акции
13
торговых индексов
7
CFD на металлы
В Gerchik & Co есть 7 типов счетов, которые соответствуют разным потребностям трейдеров и инвесторов. К каждому счету подключен «Риск-менеджер». Оптимальным счетом для старта торговли является Simple. Открыв этот счет, вы получите:
- спреды от 0.0 пункта;
- доступ к сервису Статистика Трейдера;
- индикатор горизонтальных объемов Real Market Volume;
- форекс-обучение с ботом-наставником.
Чем выше статус счета, тем меньшую комиссию вы платите и тем больше вспомогательных сервисов получаете. Владельцев Platinum-счетов лично консультирует Александр Герчик. Выбирайте комфортный счет и торгуйте на выгодных условиях!
Владельцы счета ZERO торгуют без отдельных комиссий за открытие лота. Стартовый депозит ― $100.
«Конструктор алгоритма»
Постройте торговый алгоритм на основе стратегии с учетом всех нюансов трейдинга.
Real Market Volume
Набирайте позиции вместе с большими игроками.
«Статистика трейдера»
Анализируйте торговлю — уберите слабые места в своем трейдинге.
«Риск-менеджер»
Полная защита от потерь депозита. Торгуйте с минимальными рисками.
Компания Gerchik & Co создала удобный сервис для тех, кто стремится выгодно распоряжаться деньгами и временем, не занимаясь трейдингом.
Инвестировать через TIMA-сервис можно без знаний специфики рынка. Управляющий прикладывает максимум усилий для эффективного управления деньгами и роста доходности, поскольку от этого зависит его вознаграждение. Узнать больше о правильном управлении капиталом помогут курсы Форекс для инвесторов с ботом-наставником.
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