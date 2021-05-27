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ФОРЕКС С GERCHIK & CO

Трейдинг. Инновации. Надежность.

Форекс — это финансовый рынок, который дает огромные возможности для заработка. Откройте счет и торгуйте 393 активами. Присоединяйтесь к миллионам трейдеров, которые уже торгуют в Gerchik & Co.

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0.0

спреды от

393

торговых инструмента

13

методов пополнения

1:100

кредитное плечо

от 1 мс

скорость исполнения

ПОЧЕМУ РАБОТАТЬ С GERCHIK & CO ВЫГОДНО

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Gerchik & Co - STP-брокер, который выводит сделки на межбанковский рынок. Так клиенты получают лучшую цену на актив и прозрачные условия для трейдинга. Торговая платформа работает на базе дата-центра Equinix LD4. В нем расположены серверы последнего поколения, которые доступны 99,99% времени, что подтверждено официально. Высокий процент uptime обеспечивает защиту от проскальзываний, и отказов. Компания имеет лицензию на деятельность в качестве брокера. Клиенты получают материалы для обучения Форекс и качественные сервисы.

Интересы трейдеров Gerchik & Co под защитой международной Финансовой комиссии. В состав FinaCom входят трейдеры, IT-специалисты, адвокаты и др. При возникновении спорных вопросов они оценивают техническую и юридическую сторону ситуации. Решение комиссии обязательно к исполнению. А выплаты трейдерам гарантированы фондом, в котором заложено до €20 000 на одну претензию. За всю историю членства Gerchik & Co в FinaCom не поступало жалоб от наших клиентов.

Качество исполнения ордеров в Gerchik & Co подтверждено независимыми экспертами. Каждый месяц представители международной Финансовой комиссии проводят мониторинг сделок. Они сравнивают цены открытия и закрытия позиций с рыночными. Оценивают, насколько справедливой была стоимость активов и какие котировки предлагали другие брокеры. Посмотреть результаты проверок можно в терминале MT4 и МТ5 при помощи бесплатного плагина Verify My Trade.

Подробнее о компании >

ЧТО ТАКОЕ STP-МОДЕЛЬ РАБОТЫ БРОКЕРА?

STP-брокер - это платформа, которая предоставляет доступ трейдерам к реальным финансовым рынкам. Все торговые операции совершаются напрямую с поставщиками ликвидности, без участия брокера.

Клиент

STP-брокер

Межбанк

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

66

валютных пар

3

пары с криптовалютами

3

CFD на сырьё

279

CFD на акции

13

торговых индексов

7

CFD на металлы
Узнать больше об инструментах >

ТИПЫ СЧЕТОВ

100$ 500$ 1000$ 10000$ 25000$ 100000$ Лёгкий старт
для инвесторов MINI SIMPLE SILVER GOLD PLATINUM ТИПЫ
СЧЕТОВ

В Gerchik & Co есть 7 типов счетов, которые соответствуют разным потребностям трейдеров и инвесторов. К каждому счету подключен «Риск-менеджер». Оптимальным счетом для старта торговли является Simple. Открыв этот счет, вы получите: 
- спреды от 0.0 пункта;
- доступ к сервису Статистика Трейдера;
- индикатор горизонтальных объемов Real Market Volume;
- форекс-обучение с ботом-наставником.

Чем выше статус счета, тем меньшую комиссию вы платите и тем больше вспомогательных сервисов получаете. Владельцев Platinum-счетов лично консультирует Александр Герчик. Выбирайте комфортный счет и торгуйте на выгодных условиях!

Владельцы счета ZERO торгуют без отдельных комиссий за открытие лота. Стартовый депозит ― $100.

Подробнее >
Открыть счёт
или попробовать демо-счёт

СЕРВИСЫ ВВОДА И ВЫВОДА СРЕДСТВ

Полный список сервисов >

СПРЕДЫ

СЕРВИСЫ КОМПАНИИ

Real Market Volume
Помогает отсеять ложные сигналы. Если движение цен не сопровождается ростом объемов, значит оно недолговечно.

«Риск-менеджер»
Защита депозита от непредвиденных ситуаций на рынке и необдуманных решений трейдера.

«Конструктор алгоритма»
Профессиональный подход к торговле. Трейдинг без хаоса и эмоций. Четкое заключение сделок, рост их доходности.

«Статистика трейдера»
Комплексная оценка торговли. Сравнение доходности по 37 параметрам. Эффективная работа над ошибками.

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«Конструктор алгоритма»

Постройте торговый алгоритм на основе стратегии с учетом всех нюансов трейдинга.

book

Real Market Volume

Набирайте позиции вместе с большими игроками.

book

«Статистика трейдера»

Анализируйте торговлю — уберите слабые места в своем трейдинге.

book

«Риск-менеджер»

Полная защита от потерь депозита. Торгуйте с минимальными рисками.

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА МТ4 / МТ5

Удобный торговый терминал со встроенными индикаторами для трейдинга. Позволяет открывать сделки моментально или формировать отложенные ордера. Совместим со всеми типами роботов, индикаторов и советников.
В терминале MetaTrader 4 / MetaTrader 5 можно торговать валютными парами на рынке Форекс, CFD, металлами и сырьем. А также точно настраивать графики: обозначать уровни, зоны пробоя, направление тренда.
Чтобы использовать все торговые инструменты и сервисы от Gerchik & Co, нужно скачать МТ4 / MT5 из «Личного кабинета». Для этого пройдите регистрацию в компании и получите доступ в «Личный кабинет». Установите терминал на свое устройство — вы получите максимальную скорость исполнения сделок по лучшим ценам на рынке. 
Для клиентов компании доступны десктопная и мобильная версии платформы. Скачайте их, чтобы всегда держать сделки под контролем!

meta-trader meta-trader
Подробнее >

СКАЧАТЬ МТ4 для Android

СКАЧАТЬ МТ4 для Apple

СКАЧАТЬ МТ4 для Windows

СКАЧАТЬ МТ5 для Android

СКАЧАТЬ МТ5 для Apple

СКАЧАТЬ МТ5 для Windows

ТIMA-счета для стабильного дохода

Компания Gerchik & Co создала удобный сервис для тех, кто стремится выгодно распоряжаться деньгами и временем, не занимаясь трейдингом.
Инвестировать через TIMA-сервис можно без знаний специфики рынка. Управляющий прикладывает максимум усилий для эффективного управления деньгами и роста доходности, поскольку от этого зависит его вознаграждение. Узнать больше о правильном управлении капиталом помогут курсы Форекс для инвесторов с ботом-наставником.

ТОП-5 УПРАВЛЯЮЩИХ ТIMA-СЧЕТАМИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

1 неделю назад

Акция для клиентов Gerchik & Co: выиграй $100 от компании!

1 неделю назад

Внимание! Изменение графика торгов в июне 2021 года

2 недели назад

Регистрация на демо-конкурс продлена!

3 недели назад

Компания Gerchik & Co прекращает работу с Neteller и Skrill

4 недели назад

Gerchik & Co Stocks: регистрация открыта для всех

Все новости >

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ

Торговля на фондовом рынке в прямом эфире с Сергеем Заботкиным 07.06.2021

07.06.2021

Торговля на фондовом рынке в прямом эфире с Сергеем Заботкиным 07.06.2021

Торговля на фондовом рынке в прямом эфире с Сергеем Заботкиным 01.06.2021

01.06.2021

Торговля на фондовом рынке в прямом эфире с Сергеем Заботкиным 01.06.2021

Как отличить энергию от волатильности на рынке. Тема месяца с Александром Герчиком

31.05.2021

Как отличить энергию от волатильности на рынке. Тема месяца с Александром Герчиком

Анализ и разбор сделок с Виктором Макеевым 28.05.2021

28.05.2021

Анализ и разбор сделок с Виктором Макеевым 28.05.2021

Платформа TRADE ZERO PRO. Интересная тема с Сергеем Заботкиным

27.05.2021

Платформа TRADE ZERO PRO. Интересная тема с Сергеем Заботкиным

Больше вебинаров>
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ БРОКЕРСКИЕ КОМПАНИИ
Gerchik & CO Limited.
Адрес: AJC, Govant Building, Kulum Highway, Port Vila,
Vanuatu
Email: [email protected]
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ:
Украина — 0 800 210 216
Россия — 8 800 333 27 54
Казахстан — +77-273-50-59-77*
Евросоюз — +37052596216*
Англоязычная поддержка — +44-203-318-42-01 *Стоимость звонка согласно тарифам Вашего оператора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.
Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Провайдер финансовых услуг J.B. Finance LLP 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX Gerchik & Co Copyright © 2015-2021
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