Удобный торговый терминал со встроенными индикаторами для трейдинга. Позволяет открывать сделки моментально или формировать отложенные ордера. Совместим со всеми типами роботов, индикаторов и советников.

В терминале MetaTrader 4 / MetaTrader 5 можно торговать валютными парами на рынке Форекс, CFD, металлами и сырьем. А также точно настраивать графики: обозначать уровни, зоны пробоя, направление тренда.

Чтобы использовать все торговые инструменты и сервисы от Gerchik & Co, нужно скачать МТ4 / MT5 из «Личного кабинета». Для этого пройдите регистрацию в компании и получите доступ в «Личный кабинет». Установите терминал на свое устройство — вы получите максимальную скорость исполнения сделок по лучшим ценам на рынке.

Для клиентов компании доступны десктопная и мобильная версии платформы. Скачайте их, чтобы всегда держать сделки под контролем!